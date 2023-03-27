Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan 'hap' operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Jandarmadan 'hap' operasyonu

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda bin 25 adet captagon hap ele geçirdi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda bin 25 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla; Antalya İl Jandarma Komutanlığı; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.T. ve İ.İ. isimli şüpheli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda bin 25 adet captagon hapın ele geçirildiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Valiliği Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title