Antalya'da Gençlere İstihdam Fırsatı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Antalya Valiliği iş birliği ile Antalya'nın gençlerine umut veren bir proje daha hayata geçirildi.

"Enerjin ile Nitelikli İşgücü Eğitimini Al, İşinde Bir Numara Ol" Projesi çerçevesinde şehrin dört bir yanındaki gençleri istihdama hazırlamak için önemli bir adım atıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Jale Akhundova Demir, yaptığı açıklamada, gençlerin iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak için yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

Demir, projenin hedef kitlesinin Antalya'da yaşayan 18-34 yaş arası 60 genci kapsadığını belirtti. Özellikle depremzedelerin bu projede öncelikli olduğunu vurgulayan Demir, "Projeye katılan 60 kursiyerin yüzde 10'u depremzede gençlerden oluşacak şekilde planlanmıştır. Bu, pek tabii asrın dayanışmasının da bölgemizdeki bir tezahürü olması bağlamında önemlidir" dedi.

Şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlerin sonucunda 6 gencin İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiğini açıklayan Demir, projenin asıl amacının gençlere e-ticaret ve sosyal medya gibi popüler iş sahalarında nitelikli eğitimler vermek olduğunu dile getirdi. Bu sayede gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendiğini belirten Demir, "Projemizle gençlerimize yeni ufuklar açıyor, onları iş dünyasına hazırlıyoruz. Bugün 6 genç kardeşimizi istihdam ederek başladık ancak projenin tamamlanmasıyla bu sayının daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Proje çerçevesinde eğitimlerin devam ettiğini aktaran Eğitmen Behçet Ülker, "Uzun yıllardır bilişim sektörünün içerisindeyim, bilişim sektöründe eğitimler vermekteyim. Bunlardan bir tanesi de e-ticaret eğitimi. Antalya Valiliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Antalya İŞKUR Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-ticaret eğitimlerinde bu dönem ben yer alıyorum. Bildiğiniz üzere e-ticaret oldukça revaçta son dönemde. Gerek kendi ticaret sistemleri üzerinden gerekse pazar yerleri üzerinden birçok firma e-ticarete adım atmış durumda. Şu anda ülkemiz dünya sıralamasında 11. sırada görünüyor e-ticaret özelinde. 2027'ye doğru biz Türkiye'yi 4. sırada olarak görmeyi hedefliyoruz. Haliyle işletmelerin e-ticaret yolculuklarında yanlarında birçok yardımcıya ihtiyacı olacak. Buradaki kursiyerlerimizle işletmelerin e-ticaret süreçlerinde onlara yardımcı olacak kişileri biz burada eğitmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimizde pratik eğitimden yola çıktığımız noktada biz birçok uygulama yapıyoruz. Kendi e-ticaret sitemiz üzerinde burada oluşturduğumuz bir demo e-ticaret sitesinde kategori yönetimi, içerik yönetimi, ürün yönetimi ile alakalı pratik uygulamalar yapıyorlar. Örnek pazar yeri mağaza ekranlarını açıyoruz. Ürünleri sisteme yükleme ve diğer teknik konulardaki eğitimleri veriyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü son sınıf öğrenci Burak Kurt, "BAKA'nın yapmış olduğu bu eğitim e-ticaret dinamikleri ve pazarın genel durumunu öğrenmek anlamında bana çok şey kattı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA