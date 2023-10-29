CUMHURİYET COŞKUSU, 100 YILLIK BAYRAĞIN ÖNÜNDE BAŞLADI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Antalya Valiliği binasına 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği resmi kurumlarda da kullanılan tarihi bayrak asıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Antalya Valiliği binasına 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği resmi kurumlarda da kullanılan tarihi bayrak asıldı. Bayrak önünde tebrikleri kabul eden Vali Hulusi Şahin, '100 yıl önce de bu şanlı bayrağımız törenlerde kullanılıyordu. 100 yıl sonra da bir tebrik töreninde bir kere daha hükümet konağına asılmış oldu dedi.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Hulusi Şahin'in protokol üyelerinin tebrikleri kabulü ile başladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarına Bahadır Kalaycı'nın özel koleksiyonunda yer alan, Cumhuriyet Bayramı boyunca Antalya Valiliği'nde sergilenmesi için Vali Şahin'e takdim ettiği 100 yıllık tarihi Türk bayrağı Antalya Valiliği binasına asıldı. 1920 ila 1930 yılları arasında el yapımı olarak üretilen ve Cumhuriyet döneminin ilk bayraklarından olan bayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği resmi kurumlarda kullanıldı.

Tarihi bayrağın önünde tebrikleri kabul eden Şahin, 'Bu Türk bayrağı el işle işlenmiş 1920'li yıllarda resmi kurumlara asılmış büyük önder Atatürk'ün de içinde bulunduğu bazı programlarda kullanılmış. Koleksiyoner Bahadır Kalaycı beyefendinin özel koleksiyonundan sadece bugüne özel çıktı, bizimle paylaştı. Biz de 100'üncü yıla özel olarak astık. 100 yıl önce de bu şanlı bayrağımız törenlerde kullanılıyordu. 100 yıl sonra da bir tebrik töreninde bir kere daha hükümet konağına asılmış oldu dedi.

Valilik binasındaki törenin ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki tören, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kutlamaya katılanları selamlamasıyla başladı. Kutlamaya katılan vatandaşlar ellerindeki bayrakları sallayarak 100'üncü yıl kutlamalarına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Şahin, günün anlamına yönelik konuşma yaptı.

Cumhuriyetin artık asırlık bir çınar olduğunu söyleyen Şahin, 'Ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Cumhuriyet bizi bitmek bilmez savaşlarda cepheden cepheye koşarak tükenme noktasına gelmiş bir ulustan 85 milyonluk nüfusu ile dünyada sözü geçen büyük millet hale getirdi. Türk milleti egemen güçlerin hiç tahmin etmediği bir tercihte bulunarak 'Ya istiklal, ya ölüm' dedi. Bu azim ve kararlılık bize bugün yaşadığımız tam bağımsız Türkiye'yi miras bıraktı. Cumhuriyeti kuran neslin millet ve memleket sevgisini, tarif etmek mümkün değildir. O neslin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum dedi.

Türkiye'nin dünyaya hakkı, hakikati haykırdığını söyleyen Şahin, 'Sevgili gençler, hedefimiz belli. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Çok çalışacağız. Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun sonunda ifade ettiği milletine olan sarsılmaz güvenini boşa çıkarmayacağız. Aziz milletimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, cumhuriyetin daha nice 100 yıllar yaşayacağına inanıyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından askeri birlikler, komando ve atlı birlikler, polis, sahil güvenlik ekipleriyle birlikte öğrenciler, gazilerin katılımıyla geçiş töreni düzenlendi. Geçiş töreninde sahil güvenlik helikopteri bayrak açarak alçak uçuş gerçekleştirirken, polis helikopteri de Atatürk posteri açtı. Komando birlikleri de geçiş sırasında 'Şehitler ruhunuz şad olsun, biz hazırız' dedi. Törene tekerlekli sandalye ile katılan 2 kadın da 100'üncü yıl coşkusuna ortak oldu. (DHA)