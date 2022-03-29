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Antalya'da sağlık için spora teşvik projesi hayata geçirildi

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalya'da sağlık için spora teşvik projesi hayata geçirildi

Antalya'da sağlık için spora teşvik projesi başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da sağlık için spora teşvik projesi başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde hayata geçirilen projenin tanıtımı, Kepez ilçesindeki Şehit Ufuk Baysal İlkokulu ile 100. Yıl Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile okullardaki öğrencilerle bir araya gelen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Gençlerimizi spora teşvik etmek için sporu onların ayağına götürüyoruz." ifadesini kullandı.

Federasyon başkanı Huysuz da çocukların judo antrenmanını izledi.

Huysuz, judo branşının çocuk ve gençlere olumlu yansıdığını, proje sayesinde çocukların daha fazla bu sporla tanışacağını kaydetti.

Antalya'da sağlık için spora teşvik projesi hayata geçirildi

Antalya'da sağlık için spora teşvik projesi hayata geçirildi

AA / Oktay Özden - Spor

Antalya Valiliği, Antalya, gençlik, Judo, Spor, Haberler

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