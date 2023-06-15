Antalya'da 2 Bin 535 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Konyaaltı ilçesinde kenevir ektiği tespit edilen bir şahsın kenevir bakımı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. 2 bin 535 kök kenevir bitkisi, 52 metre hortum, 1 adet tahra, 2 adet sulama bidonu ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince 2 bin 535 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon düzenlendi. Konyaaltı ilçesinde kenevir ektiği tespit edilen bir şahsın kenevir bakımı yaptığı sırada, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda 2 bin 535 kök kenevir bitkisi, 52 metre hortum, 1 adet tahra, 2 adet sulama bidonunun ele geçirildiği belirtildi.

Olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı. - ANTALYA