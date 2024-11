2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ | ABD Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?

ABD 2024 seçimleri dünya gündeminde geniş yankı uyandırıyor. Sandıkların kapanmasının ardından gelen resmi olmayan sonuçlar heyecanı artırdı. ABD'nin yeni başkanının kim olacağı merak edilirken, Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi önde sorusu gündemde. ABD Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

2024 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Donald Trump 50 eyaletin 24'ünde galip gelirken, Demokratların adayı Kamala Harris ise 17 eyalet kazandı. Trump'ın toplam delege sayısı 230, Harris'in ise 209 oldu. 270 delege sayısına ulaşan aday seçimi kazanacak.

ABD BAŞKANI KİM OLDU?

Kıran kırana geçen yarışı kimin kazanacağı merakla beklenirken, ilk sonuçlar da gelmeye başladı. ABD'de ilk olarak Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinin yanı sıra Georgia, Güney Carolina, Vermont, Virginia ve çekişmeli Georgia eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı. Associated Press'in aktardığı ilk sonuçlara göre, kapanan sandıklarda yarışı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump önde götürüyor. Her iki eyalet de geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletler arasında. Geleneksel olarak Cumhuriyetçileri destekleyen Kentucky'nin 8 delegesi bulunuyor. Indiana'nın delege sayısıysa 11 delege.

ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, toplam 16 eyalet ile Washington DC'deki sandıklar kapandı.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Donald Trump'ın kazandığı eyaletler şu şekilde: Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina

Donald Trump

EN BÜYÜK EYALETLERDEN TEXAS'I TRUMP KAZANDI

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

HARRIS'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Harris'in kazandığı eyaletler şu şekilde: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Hawaii eyaletleri veWashington D.C. bölgesi.

HARRIS'E KALİFORNİYA'DAN CAN SUYU

Kaliforniya eyaletinde 54 delege birden alan Kamala Harris farkı kapatmaya başladı.

HANGİ ADAY KAÇ DELEGE ALIYOR?

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 24'ünde galip gelen Trump'ın toplam delege sayısı 230 olurken, 17 eyalette kazanan Harris 209 delege elde etti.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SON DURUM

Temsilciler Meclisi'nde ise durum Demokratlar 55, Cumhuriyetçiler 79 sandalye ile devam ediyor.

SEÇİM GÜNÜNDEN SONRAKİ SÜREÇ NE OLACAK?

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. 17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak. Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.