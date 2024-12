18 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 18 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 18 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 18 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

MÖ 218 - Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.

1271 - Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (? yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.

1777 - ABD'de, Şükran Günü ilk kez resmî olarak kutlandı.

1787 - New Jersey, ABD Anayasasını kabul eden üçüncü eyalet oldu.

1865 - ABD'de kölelik kaldırıldı.

1892 - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin The Nutcracker (Fındıkkıran) adlı balesi, Sankt-Peterburg'da ilk kez sahnelendi.

1894 - Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler.

1917 - Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı.

1946 - Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'te kurulan IMF, 32 üye ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti.

1954 - Kıbrıs'ta Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD karşıtı gösteri yapan topluluğa İngiliz askerleri ateş açtı; 2 kişi vuruldu, 42 kişi tutuklandı. Gösteriyi Yunanistan'la birleşmek isteyen Kıbrıslılar düzenlemişti.

1956 - Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.

1957 - Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmi, New York'ta gösterime girdi.

1965 - Japonya ve Güney Kore arasında resmi ilişkiler başladı.

1966 - Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi.

1969 - Yavuz zırhlısı, sökülmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) satıldı.

1969 - Birleşik Krallık Parlamentosu, cinayet suçlarında idam cezasını kaldırıldı.

1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ile İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İlk-Sen)'nın ortak boykotu 3 gün sonra sona erdi. 120 bin öğretmenin katıldığı boykot sonrası, TÖS Başkanı Fakir Baykurt'a işten el çektirildi ve 2000 öğretmen hakkında kovuşturma başlatıldı.

1970 - 41'ler Demokratik Parti'yi kurduklarını açıkladılar. Kurucular arasında Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal, Neriman Ağaoğlu, Nilüfer Gürsoy, Mutlu Menderes ve Yüksel Menderes de yer aldı.

1972 - Uğur Alacakaptan 6 yıl 3 ay, Uğur Mumcu 5 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.

1973 - Sovyetler Birliği, Soyuz 13'ü uzaya yolladı.

1975 - İlk Türk denizaltısının yapımına Gölcük Tersanesi'nde başlandı.

1976 - İstanbul Barosu Başkanlığına, Orhan Apaydın seçildi.

1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul davası başladı. Davada 1477 sanık var.

1984 - Abdi İpekçi cinayetini planlamak suçundan aranan Mehmet Şener, İsviçre'de tutuklandı. Aynı gün Ülkücü Gençlik Dernekleri İkinci Başkanı Abdullah Çatlı ve Oral Çelik hakkında da soruşturma açıldı.

1987 - Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması, dört yılda dört kat artarak 128 bin liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), "Mutfak harcamalarındaki bu artışa karşın, asgari ücretin net 49 bin lira olması düşündürücüdür" dedi.

1996 - Peru'da Tupac Amaru gerillaları, Başkent Lima'daki Japon Büyükelçiliği'ni bastılar. Gerillalar binadaki 500 kişiyi rehin aldı.

1997 - Dünya İnternet Konsorsiyumu (World Wide Web Consortium - W3C), HTML 4.0'ı duyurdu.

1997 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yasaya göre; özel radyo ve televizyon kuruluşları seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığı'nca denetlenecek.

2002 - Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü.

2012 - Türkiye'ye ait keşif uydusu Göktürk-2, Çin'deki Jiguan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

2022 - Arjantin Milli Futbol Takımı 3. kez FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.