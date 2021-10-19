Türk Kızılay, Azerbaycan Kızılayı'nın bölgedeki insani yardım kapasitesini geliştirecek

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik ilk andan bu yana bölgedeki temsilciliğiyle yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay, Azerbaycan Kızılayı'nın insani yardım kapasitesini geliştirmek için iş birliğine imza attı.

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında ilk yardıma koşan ülkenin Azerbaycan olduğunu belirtirken Azeri ekiplerinin canı pahasına yangınlara müdahalesini hatırlattı ve şükran duyduklarını söyledi.

Kınık, "Karabağ'daki Cebrail, Fuzuli ve Suşa'da elimizin uzanabildiği her noktada Azerbaycan Kızılayı'nın kapasitesini arttırmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Azerbaycan Kızılayı'na daha etkili destek vermek adına bölgede çalışmalarda bulunan Türk Kızılay, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, genişletilmesi, kapasitesinin güçlendirilmesi zeminini hazırlamak için iş birliğine imza attı. Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruzali Aslanov'un imza altına aldığı iş birliğiyle Karabağ'da yaşıyorken çatışmalarda yerinden edilen ve evlerine geri dönmek isteyen mağdurlara destek olunması konusunda Türk Kızılay ve Azerbaycan Kızılayı ortaklığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Mektup ve iki anahtar"

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki evine kavu şan Nadir Qadimli de Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'a bir mektupla birlikte yeniden kavuştuğu evinin anahtarlarını gönderdi. "Kardeş Türk Kızılaycılar evimi evleri bilsinler. Benim evim sizin evinizdir. İstedikleri zaman gelebilirler" dedi. Qadimli mektubunda şunları dile getirdi: "Canı bir, kanı bir her zaman üzerimizde hakkı olan Türk halkına selamlar olsun…! Topraklarımıza dönme arzumuz gerçekleşse de zamanında Karabağ'dan giderken götürdüğümüz anahtarlar, kapılarımıza hasret kaldı. Evlerimiz tamamen yıkılıp yakılıp mahvedildi. Yine de şükürler olsun ki Karabağımıza kavuştuk. Bugün bir hatıra olarak Karabağımızın Ağdam şehrinde olan evimizin anahtarlarının bir yedeğini size, kardeş Türkiye'ye gönderiyorum…Kardeş Türk Kızılaycılar evimi evleri bilsinler. Benim evim sizin evinizdir. İstedikleri zaman gelebilirler. Hürmetle. " Azerbaycan Kızılay'ı Başkanı Novruzali Aslanov da "Türk Kızılay'ın her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu belirtirken Dünya'nın birçok yerinde ihtiyaç olduğunda Türk Kızılay'ın mazlumların yanında olarak çok büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Azerbaycan Kızılayı Şubelerinin Yeniden İnşası İçin Ticari Girişimlere Çağrı İş birliğiyle ayrıca Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Şuşa, Fuzuli ve Cebrail yerleşim merkezlerindeki şubelerin yeni den inşasına da destek olunması planlanıyor.

"Kınık'tan türkü sürprizi"

Konuğu ile birlikte toplum merkezini de ziyaret eden Dr. Kerem Kınık burada konuk Kızılay başkanına bir de sürpriz yaptı. Kınık, sazı eline alıp "bu gala daşlı gala" türküsünü hem çaldı hem söyledi. İki Kızılay başkanı çeşitli milletlerden mağdurlara özellikle de kadınlara destek olmak için hizmet veren Kızılay Toplum Merkezi'ndeki mesleki eğitim çalışmalarını da yerinde inceledi. (E. sesi)

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