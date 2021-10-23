Talas, Cumhuriyet Bayramı'nı okuma etkinlikleriyle kutlamaya başladı

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, düzenlediği etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Karabeyin Hafız Mehmet Karakılıç Kur'an Kursu öğrencileriyle Altıntepe Camii Semt Kütüphanesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel kitap okuma ve boyama etkinliği düzenlendi.

Karabeyin Hafız Mehmet Karakılıç Kur'an Kursu Merhametli Kalpler sınıfının katıldığı etkinlikte çocuklar ve velileri, boyama, kitap okuma ve diğer eğlenceli aktivitelerle 29 Cumhuriyet Bayramı heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Etkinlikte ayrıca çocuklara balon, bayrak ve boyama kitabı hediye edildi. Velileriyle birlikte gelen çocuklar eğitici ve öğretici etkinliklerle hoş vakit geçirirken veliler de çocukları için düzenlenen etkinlikten mutlu olduklarını ifade etti. Kütüphaneyi çok beğendiklerini ifade eden çocuklar, düzenlenen etkinlikle çok mutlu olduklarını söyledi. Çocuklarının mutluluğuna ortak olan veliler de kitap okumayı ve kütüphaneyi sevdirme amacıyla gerçekleştirilen projeden ötürü memnun olduklarını belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini ileten veliler, bu vesileyle de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ