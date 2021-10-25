SPORUN HER DALINDA MARKA İLÇE ÇATALCA

İSTANBUL (Habermetre) - Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeye Başkanımız Mesut ÜNER ile devam eden Çatalca'mızda hafta sonu motokros eğitimi gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu motokros eğitimlerine Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı oldu. Gerçekleşen eğitimlerin ücretsiz olması tüm motor sporları sevenler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Eğitime katılanlara "TEMEL MOTOKROS EĞİTİMİ SERTİFİKASI" ödülü verildi.

Çatalca'mızdaki bu önemli sportif etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Çatalca Belediyemiz iş birliğiyle 7'den 77'ye her yaştan katılımcıya Çatalca Nakkaş Mahallemizde YMK Motokros Parkurunda konusunun uzmanı eğitmenlerle ücretsiz "Motokros Eğitimi" verdi. Yaş sınırının olmadığı eğitimde, eğitimi tamamlayan katılımcılar "TEMEL MOTOKROS EĞİTİMİ SERTİFİKASI" ile ödüllendirildi. Sporun her dalında marka olmaya kararlıyız. " dedi.

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