Son dakika haber | Adıyaman'da 7 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 7 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanığa, 5'er kez müebbet hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar İsmail Göğüs, Elif, Kadir, Yusuf, Şükrü, Abuzer, Bayram, Ekrem ve Hasan Gözel ile Sabri Güzel, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Sanıklar, duruşmada pişman olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Abuzer, Bayram, Hasan Gözel ve Sabri Güzel hakkında "kasten öldürme" suçundan 5'er kez müebbet hapis cezasına karar verdi.

Sanıklardan Ekrem Gözel ise aynı suçtan 4 kez müebbet ve ölen bir kişiye yönelik eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca sanık Abuzer Gözel hakkında bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası veren heyet, sanıklar İsmail Göğüs, Elif, Kadir, Yusuf ve Şükrü Gözel'in beraatlerine hükmetti.

Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında 5 Şubat'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi ölmüştü.