Sayın Valimiz Mehmet Makas, Mevlid Kandili Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır. Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer vermiştir:

"Mevlid Kandili, risalet zincirinin son halkası olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) dünyaya teşrifidir. Alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) dünyaya teşrif ettiği bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz (S. A. V)'in bizlere emanet ettiği bütün değerleri ve yolumuzu aydınlatan öğütlerini anlama ve yenilenme zamanıdır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) her davranışı ve ağzından çıkan her sözü, birlik ve kardeşlikle doludur. Seslenişi bütün insanlaradır. Onun insan ve insanlık anlayışı ucu bucağı olmayan bir okyanustur. Kime neye rağbet ediyorsak onun kandiliyle aydınlanırız. Rabbim bizleri Peygamberimizin nuruyla, sünnetiyle aydınlatmayı nasip etsin. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olmasını diliyorum. Bize yol gösteren böyle bir örnek karşısında bizlere düşen görev, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) tüm insanlığa kazandırdığı adalet, kardeşlik, hoş görü, tevazu, dostluk ve sevgi gibi değerlere hayatımızda işlerlik kazandırmaktır.

Mağrifet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu kutlu gecede başta Erzincanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, Mevlid Kandili'nin ülkemiz ve tüm İslam aleminde kardeşlik, huzur ve barış ortamının tesisine vesile olmasını diliyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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