Samsun Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişilik İlanı

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - 09. 07. 2020 tarih ve 31180 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan tüketici hakem heyetleri bilirkişilik yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Samsun İl Tüketici Hakem Heyeti, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde bulunan tüketici hakem heyetlerinde görev almak üzere belirlenen nitelikleri taşıyan ve başvuruda bulunan kişiler arasından bilirkişilik listesi yapılacaktır. Bilirkişi Başvuru Formu 40 KB indir Bilirkişi Teslim Tutanağı 24 KB indir Bilirkişi Duyurusu 96 KB indir

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