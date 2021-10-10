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Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller yaz mevsimini aratmadı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

MUĞLA - Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller yaz mevsimini aratmadı.

Türkiye'nin doğusunda kara kış gelirken Bodrum'a hala kış gelmedi. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede sahillerde yerli ve yabancı Turist yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede 'Sarı Yaz' olarak bilinen bu dönemde turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Kimi turistler ise jet-ski ile Bodrum'un mavi sularının keyfini çıkarıyor.

"1 gün planladık, 5 gün kaldık"

Bodrum'a gelen kimi yabancı turistler ise ilçedeki güzellikleri görünce ayrılamadığını söylüyor. Kız arkadaşı ile Rusya'dan tatile gelen Igor Elbert, yaptığı açıklamada "Türkiye mükemmel bir yer. Bodrum en iyisi. Sarıgerme, Dalyan, Marmaris, İçmeler'i gezdik. Daha sonra Bodrum'a geldik. Bodrum en iyisi. Gittiğimiz her yerde 1 gün kaldık. Burada da bir gün kalmayı planlıyorduk. Fakat burada 5 gece kaldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarı Yaz döneminde Bodrum Belediyesi de Sarı Yaz konserleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Demet Akalın, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Derya Uluğ gibi ünlü isimler sahne alıyor.

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor

Sahiller yaz mevsimini aratmıyor
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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