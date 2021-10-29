KKTC'de Cumhuriyeti Bayramı kutlamaları kapsamında Maraş'ta bisiklet turu düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maraş bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Tur, Gazimağusa Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği, derneğin Öğrenci Komitesi, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu, The Bike Academy ve Green Pedal iş birliğinde, Gazimağusa'da bulunan Maraş bölgesinin açık bölümünde "Yaşama Sporla Bağlan" sloganıyla düzenlendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tüm dünyada devam eden yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sağlığın ve sporun öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Arter, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.