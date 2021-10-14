Karamürsel'de yüzme havuzuna yeni çevre düzenlemesi - Haberler
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Karamürsel'de yüzme havuzuna yeni çevre düzenlemesi

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Karamürsel'de yüzme havuzuna yeni çevre düzenlemesi

Büyükşehir, Karamürsel Yüzme Havuzunun yanındaki çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yüzme Havuzu yanındaki alanda başlattığı çevre düzenlemesine ara vermeden devam ediyor. Proje dahilinde Kocaeli'nde ilk olacak sentetik buz pistinin yapımı da ilerliyor. Çevre düzenlemesinin yanı sıra sentetik buz pistinin de tamamlanmasıyla Karamürsel'de gençler, yaz-kış demeden paten kayabilecek.

BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Karamürsel Yüzme Havuzunun yanında bulunan alanda Büyükşehir tarafından yapılan çevre düzenlemesi hızla ilerliyor. Yüzme Havuzunun çehresini değiştirecek çevre düzenlemesi kapsamında Kocaeli'nin ilk sentetik buz pisti de şekillenmeye başladı.

SENTETİK BUZ PİSTİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılacak sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, özel bir polimer bileşeninden imal ediliyor. Enerji maliyeti olmayan, düz beton vb. yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruluyor. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.

HAVUZA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Öte yandan Karamürsel Kayacık Mahallesinde yer alan Yüzme Havuzunun çevre düzenlemesinde Karamürselliler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 10 bin 417 m2'si yeşil alan olarak planlanan çevre düzenlemesi toplamda 17 bin 690 m2'lik alana yayılıyor. Çevre düzenlemesinde mevcut yüzme havuzu ve otoparkın yanı sıra engelli çocuk oyun alanı (144 m2), büfe ve 4 basamaklı amfi, çocuk oyun alanı, macera parkuru (440m2) yer alıyor. Skate park (kaykay pisti) yapımına ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

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