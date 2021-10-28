Karabük'te trafik kazaları

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 3 ayrı kazada bir kişi yaralandı, yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Safranbolu ilçesinde Zeki Çelik, 78 SL 678 plakalı hafif ticari aracını Cemal Caymaz Mahallesi'nde park etti.

Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden araç, park halindeki 78 AAU 932 plakalı otomobile de çarparak bir sitenin bahçesine girdi.

Apartman duvarına çarparak durabilen otomobilde hasar meydana geldi.

Tandır köyünde de O.İ. yönetimindeki 06 AK 3979 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İl merkezi Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada da maddi hasar oluştu.

Yayaya yol vermek için duran kamyonete arkasındaki bir otomobil, ona da bir minibüs çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredekilerin yardımı ile söndürülen otomobilde hasar meydana geldi.

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