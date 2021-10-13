KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI - Haberler
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KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ISPARTA (DHA) - Burdur'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'dan Burdur yönüne ilerleyen Erhan Göçerli yönetimindeki 32 AS 405 plakalı elma yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burdur-Isparta Dağ Yolu'nda diğer şeride geçerek devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan sebve ve meyve etrafa saçıldı. Kazada sürücüsü yara almazken, kamyonetteki Hüseyin Kaçmaz ile Nasuh Yıldırım yaralandı. Yaralılar abulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI
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