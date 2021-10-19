GENEL MÜDÜRÜMÜZ KAYA YILDIZ BAŞKANLIĞINDA KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

KASTAMONU (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü19 Ekim 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısında projelerin durumları masaya yatırılarak değerlendirme ve istişarede bulunuldu. Genel Müdürümüz Kaya Yıldız başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Müdür Yardımcılarımız Şadiye Yalçın, Faruk Fıratoğlu, Dinçer Aydoğan, Mehmet Akif Balta, Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerimiz telekonferansla katıldılar. Toplantının açılışında değerlendirme yapan Genel Müdürümüz Kaya Yıldız; "Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. DSİ ülkemizin en büyük kamu kuruluşlarından biridir. Kurumumuz büyük hedefleri olan ve her daim hedeflerini gerçekleştiren bir kurumdur. Kurumsal olarak hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugünkü toplantıda 2021 yılının son iki ayına girerken 2021 yılı hedeflerimizde hangi noktadayız onu masaya yatıracağız. Bununla birlikte 2022 yılı için hedeflerimizi istişare edeceğiz. Yeni hizmet binamızda sizlerle yaptığımız ilk koordinasyon toplantımız. İş yoğunluğumuzdan dolayı biraz geçte olsa sizlerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bilindiği üzere son birkaç ay içerisinde yoğun günler yaşadık. Malumunuz Rize, Giresun, Samsun, Artvin, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen afetlerde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bundan dolayı sizlerle bu güne kadar bir araya gelemedik. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 2021 yılı sulama sezonunda yaşanan su kıtlığına rağmen çok şükür kazasız belasız bir sulama sezonu geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2022 yılı içinde şimdiden gerekli tedbirleri almamız önem taşımakta. Harcamalarımızı yılın son ayı son gününe kadar faydaya dönüştürmek için gayret göstermeliyiz. İlave ödenek taleplerini değerlendiriyoruz. Özellikle harcama yapılırken çok hassas davranmalıyız. Netice odaklı çalışacağız. Harcanan her kuruşun yılsonunda faydaya dönüşmesini sağlayacağız. Yapılacak harcamanın mutlaka faydaya dönüşmesini sağlayacağız. Bu bakımdan işi zamanında bitirmek için iyi planlama yapmak zorundasınız. Toplulaştırma konusunda kesinlikle başarı sağlayacağız. Bu konuda elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğiz. Sulamalar kadar toplulaştırma çalışmaları da bir o kadar önemlidir. Bundan dolayı toplulaştırma bölgelerimizin en önemli işlerinden birisidir. Bunun böyle bilinmesini özellikle bildirmek istiyorum. Bilindiği üzere bizim için bir başka önemli hususta yeraltı barajlarıdır. Ben inanıyorum ki bizler daha önce nasıl baraj gölet, sulama, içmesuyu vb. projelerini tamamlayıp vatandaşlarımızın istifadesine sundu isek. İnşallah yeraltı barajlarını da yaparak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. 2021 yılı hedefimiz 50 olup, tamamlanan yeraltı baraj sayımız 43'tür. İnşallah çalışmalarda daha da hızlanarak bu konuda hedefimize ulaşacağız. BYS Sistemleri önemli veri girişlerimizi düzenli bir şekilde yapmaya devam edelim. Verilerin güncellenmesi önem arz etmektedir. Sayın Bakanımızın ve bizim il ziyaretlerimizde gündeme gelebilecek konuları bölge müdürlerimiz il yatırım kitaplarına mutlaka işlesinler. Bilgi notlarımızın belirlediğimiz formata uygun ve güncel olmasına dikkat edelim. Sayın Bakanımızın son yaşanan taşkınlardan sonra taşkın riskini azaltma ve önleme adına verdiği talimat doğrultusunda ismini 'Sel Tırmıkları' koyduğumuz tesislerin yapımına bütün bölgelerimizde başlayacağız. Bunun için yürütülen ön çalışmalarda son noktaya gelmiş durumdayız. Ülkemizde meydana gelen son taşkın olaylarından sonra ülkemizde özellikle yoğun yağış alan bölgelerimiz başta olmak üzere Taşkın-Sel Barajlarını yapmamız gerektiği elzem olduğu görülmüştür. Bunun için havza bazlı çalışmalara başladık. İnşa edeceğimiz barajlar taşkını önleme ile birlikte enerji, içmesuyu gibi farklı faydalarda sağlayabilir. Bunun için ilgili daire başkanlığımız çalışmalarına başladı. Erken uyarı ve taşkın tahliye sistemi konusunda bir süreç başlattık. Bazı bölgelerimiz çalışmaya başladı. Erken uyarı sistemi kurabileceğimiz bütün bölgelerde derelerde önceliklerine göre sıralama yaparak, bu sistemi hayata geçireceğiz. Sulamalarda sayaç sistemini mutlaka uygulayacağız. Buradan yapacağımız tasarruflar çok büyük öneme sahip. Diğer bir husus su yapılarımızda gerekli bakım ve onarım tedbirlerini alalım. Bu konuda ilgili kurumlara gerekli uyarıları yapalım. Bölge Müdürlerimiz ve ekiplerinin sahaya daha çok vakit ayırmaları önemli. Ortaya çıkan problemleri yerinde çözmek daha kolaydır. Bundan dolayı saha ziyaretlerimizi sıklaştıralım. Malumunuz olduğun üzere birçok iş yapıyor, çok önemli projelerin altına imza atıyoruz. Projelerimizin ve aktivitelerimizin sosyal medyada ve basında daha geniş kapsamlı ve zamanında yer alması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Basın Müşavirliğimizden haber den ve sosyal medya hesaplarımızdan sorumlu arkadaşlar tarafından talep edilen bilgi, döküman ve resimlerin ilgililer tarafından temin edilerek vakit geçirmeksizin gönderilmesi gerekmektedir. Kısacası ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda DSİ olarak bizlerde hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflere ulaşmak içinde var gücümüzle çalışmaktayız. Sözlerime son verirken son olarak bütün dairelerimiz ve bölgelerimizin çok başarılı çalışmalar yaptığını belirtmek istiyorum. Bu bakımdan bütün çalışanlarımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 'dedi. Genel Müdürümüzün konuşmalarının ardından söz alan daire başkanlarımız ve bölge müdürlerimiz çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundular.

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