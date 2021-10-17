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FIFA Başkanı Infantino'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ziyaret

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
FIFA Başkanı Infantino'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ziyaret

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkent Karakas'ta ziyaret etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkent Karakas'ta ziyaret etti.

Infantino, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi önerisine destek bulmak amacıyla Venezuela'yı ziyaretinde, Maduro tarafından Miraflores Sarayı'nda kabul edildi.

Maduro'nun desteğine teşekkür eden Infantino, "Venezuela bir futbol, ??spor ve büyük yetenekler ülkesidir. Bu sporu bu kadar seven bir ülkenin dünyada önemli bir rol oynayabilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Maduro da Infantino'nun Dünya Kupası hakkındaki düşüncelerini desteklediğini vurgulayarak, "Bin futbol sahasıyla ülke genelinde futbolu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Infantino'nun iki yılda bir Dünya Kupası önerisi bana olağanüstü bir fikir gibi geliyor." dedi.

Maduro, Twitter hesabından da Infantino ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "Her iki yılda bir çocukların ve biz taraftarların neşesi ve motivasyonu için bu fikre katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Futbol Federasyonunu (FCF) 14 Ekim'de ziyaret eden Infantino'nun Venezuela'nın ardından Ekvador, Şili ve Arjantin'i de ziyaret edeceği bildirildi.

UEFA fikre karşı çıkıyor

FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını eylül ayında duyurmuştu.

UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek vermişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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