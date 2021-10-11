Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti - Haberler
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Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti Fatih'te düğün konvoyu Topkapı alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

İSTANBUL - Fatih'te düğün konvoyu Topkapı alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti. Araç sürücülerinin düğün magandalarına tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih 10. Yıl Caddesi Topkapı alt geçidinde düğün magandaları trafiği kapatıp halay çekti. Trafiği tehlikeye atan düğün magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi üzerinde araçlarını yol ortasında bırakarak damatla birlikte halay çekti. Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

(SB- Mİ-ÖFA

Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti

Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti
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Haber: Fatih'te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti - Haberler
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