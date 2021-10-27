DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir veli, oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmeni darbetti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan öğretmen A.B, öğrencisi Y.E.O'yu dövdüğü iddiasıyla baba Bilal O. tarafından darbedildi. Darp raporu alan öğretmen veliden, veli de öğretmenden şikayetçi oldu.

Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen şubeleri, ortak açıklama yaparak öğretmenin darbedilmesini kınadı.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, yaptığı açıklamada, "Öğretmen arkadaşımızın veli tarafından saldırıya maruz kalması, öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Veli Bilal O. ise oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü öne sürerek, öğretmenle görüşmek için 23 yaşındaki kızını da yanına alarak okula gittiğini belirtti.

Okulda müdür ile görüşmeyi beklerken öğretmenin yanlarına geldiğini anlatan Bilal O, konuşurken aralarında tartışma çıktığını ve üzücü olayın yaşandığını belirterek, "Yaptığım yanlıştı, şiddete karşıyım. Çocuğum kendini savunamadığı için oraya gittim ama vurma veya hakaret etme kastıyla değil." dedi.

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