Çanakkale'de kaybolan kişinin cesedi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Lapseki'nin Hacıgelen köyünde yaşayan Mehmet Emin Şahin'in yakınları, 12 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

En son Koru Mahallesi'nde görülen Şahin'in bulunması için AFAD koordinatörlüğünde UMKE, AKUT ve jandarma tarafından çalışma yapıldı.

Bölgede köylülerin bir erkek cesedi bulmasının ardından yapılan incelemede Mehmet Emin Şahin'e ait olduğu belirlenen ceset, Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.