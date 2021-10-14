Çanakkale'de kaybolan kişinin cesedi bulundu
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.
Lapseki'nin Hacıgelen köyünde yaşayan Mehmet Emin Şahin'in yakınları, 12 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
En son Koru Mahallesi'nde görülen Şahin'in bulunması için AFAD koordinatörlüğünde UMKE, AKUT ve jandarma tarafından çalışma yapıldı.
Bölgede köylülerin bir erkek cesedi bulmasının ardından yapılan incelemede Mehmet Emin Şahin'e ait olduğu belirlenen ceset, Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri