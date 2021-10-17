Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti - Haberler
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Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Keşmir polisinden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güneyindeki Kulgam bölgesinde faaliyet gösteren direnişçilerin, sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu göçmen işçi oldukları belirtilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir diğerinin de yaralandığı kaydedildi.

Cammu Keşmir'in güneyinde şiddet olayları tırmanışa geçerken dün de Pulwama bölgesi ve Srinagar kentinde 2 sivil silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Srinagar ve Pulwama'daki saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 4 direnişçinin öldürüldüğü, Mendhar'da devam eden başka bir operasyonda ise 2 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle son bir haftada gözaltına alınan kişi sayısının da 1000'i aştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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