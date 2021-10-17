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Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı Kafe mutfağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı Saldırgan kocayı kafe çalışanları etkisiz hale getirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çalışan 50 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi...

Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı

Kafe mutfağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Saldırgan kocayı kafe çalışanları etkisiz hale getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çalışan 50 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından iş yerinin mutfağında bıçaklanarak ağır yaralandı. Kafe çalışanlarının etkisiz hale getirdiği şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay 17.30 sıralarında İzmit Seka Park'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seka Park'taki kafenin mutfak kısmında çalışan Aynur Ç.(50), iş yerinde çalıştığı sırada mutfağa boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç.'nin girdiğini gördü. Bir anda panikleyen Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Göğsünden 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek acı içinde bağıran Aynur Ç.'nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafe çalışanları saldırganı etkisiz hale getirdi

Kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Suat Ç. adlı saldırgan ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı

Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı

Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı

Boşanma aşamasında olduğu eşine çalıştığı iş yerinde dehşeti yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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