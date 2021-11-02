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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağma, hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağma, hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yağma, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi çok sayıda suçtan aranan S.D. Saray Mahallesi Huriler Sokak'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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