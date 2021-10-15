Adana'da dükkandan gasp girişimi sanığına 4 yıl 2 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da dükkandan gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık "iş yerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.K. ile müşteki A.K. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada beyanları alınan müşteki A.K, "Sanık S.K. olay günü dükkanıma gelerek benden kendisine sigara ve para vermemi istedi. Bu talebi kabul etmeyince bana saldırdı. Olay nedeniyle yaralandım. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Sanık S.K. ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Dükkana gasp amacıyla girmediğini öne süren S.K, "Ben kimseyi yaralamadım. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, S.K'nin, A.K'nin işlettiği dükkana gelerek para ile sigara istediği, talebinin reddedilmesi üzerine dükkana girerek kapıyı kapattığı ve hakaret ettiği A.K'yi sopayla yaraladığını belirtti.

Tanık beyanları ve adli raporun, müştekinin beyanlarını doğruladığını bildiren savcı, S.K'nin "iş yerinde yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "iş yerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.