Adana'da dükkandan gasp girişimi sanığına 4 yıl 2 ay hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da dükkandan gasp girişimi sanığına 4 yıl 2 ay hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da dükkandan gasp girişimi sanığına 4 yıl 2 ay hapis

Adana'da dükkandan gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık "iş yerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da dükkandan gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık "iş yerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.K. ile müşteki A.K. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada beyanları alınan müşteki A.K, "Sanık S.K. olay günü dükkanıma gelerek benden kendisine sigara ve para vermemi istedi. Bu talebi kabul etmeyince bana saldırdı. Olay nedeniyle yaralandım. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Sanık S.K. ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Dükkana gasp amacıyla girmediğini öne süren S.K, "Ben kimseyi yaralamadım. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, S.K'nin, A.K'nin işlettiği dükkana gelerek para ile sigara istediği, talebinin reddedilmesi üzerine dükkana girerek kapıyı kapattığı ve hakaret ettiği A.K'yi sopayla yaraladığını belirtti.

Tanık beyanları ve adli raporun, müştekinin beyanlarını doğruladığını bildiren savcı, S.K'nin "iş yerinde yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "iş yerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu İsmet Uçma
Magazin Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Sergio Perez Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da dükkandan gasp girişimi sanığına 4 yıl 2 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:05:12. #1.11#