6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı - Haberler
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6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı

2014 yılında PKK yandaşlarınca 6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 7. yılında mezarları başında anıldı.

2014 yılında Pkk yandaşlarınca 6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 7. yılında mezarları başında anıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı içerisinde yapılan programda HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Yasin Börü ve arkadaşlarının tarihte benzerine çok az rastlanan bir vahşetle öldürüldüklerini belirterek, "2014 yılının Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 6 Ekim'de olaylar başlamış, şehir karışmaya başlamıştı. Ama bu yiğitler de başladıkları iyiliği tamamlamak için gayret ediyorlardı. İnsanlık değerlerinin yerle bir edildiği bir savaştan kaçan gariplere yardım etmek için koşuşturuyorlardı. Allah'a yaklaşmak için kestirilmiş kurbanların etlerini, sadece bayramlarda et yiyebilen mahrumlara götürüyorlardı. Her bir iyiliğin karşısına dikilenler onlara da engel olacaklardı. Zalimler, onları ve iyilik hareketini durdurabilecekleri zannıyla onlara hücum ettiler ve tertemiz bedenlerini delik deşik ettiler, yüksekten attılar, arabayla ezdiler, yaktılar. Tarihte benzerine çok az rastlanan bir vahşetle öldürdüler" dedi.

"Vurdular gencecik fidanlarımızı ama indiremediler şahadet parmaklarımızı"

Onlar da Kürt'tü ama Müslüman kimlikleri nedeniyle hedefe konduklarını belirten Yapıcıoğlu, "Suçları 'Rabbimiz Allah'tır' demekti. 'Ve Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyin, aksine onlar diridirler ama siz hissetmiyorsunuz.' Evet, bizler şu anda Allah yolunda öldürüldükleri için diri olan ve hep diri kalacak olan kardeşlerimizin manevi huzurunda katledilişlerinin 7. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha toplandık. Evet, bizler onların diri olduklarını hissetmiyoruz çünkü bedenen bizim aramızda değiller. İşte onları kendi ellerimizle defnettiğimiz kabirlerinin başında toplandık. Ama diri olduklarını biliyoruz. Kırdılar belki en nadide dallarımızı, vurdular gencecik fidanlarımızı ama indiremediler şahadet parmaklarımızı" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dua edilmesiyle program son buldu. - DİYARBAKIR

6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı

6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı

6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı

6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı

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Haber: 6-8 Ekim olaylarında katledilen Yasin Börü ve arkadaşları anıldı - Haberler
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