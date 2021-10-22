DHA YURT ÜLTENİ - 4

SELÇUK, İZMİR (DHA) - 1) 2 AYDIR KAYIP TERSANE İŞÇİSİNİ, EV ARKADAŞLARI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 3'ü, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Ev arkadaşları olan E.A.K., E.K. ve O.B. ise ifadelerinde Selçuk Duman ile araç alışverişiyle ilgili husumet yaşadıklarını ve hep birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine gittikleri sırada iple boğarak öldürdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Duman'ın cesedini Gemlik'in girişindeki dere yatağına attıklarını söyleyen şüpheliler, yer göstermeleri için bölgeye götürüldü. Şüphelilerin gösterdiği alanda Selçuk Duman'ın cesedini arama çalışmaları devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.