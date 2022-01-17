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Güreş Grup Müsabakaları Sona Erdi

Güreş Grup Müsabakaları Sona Erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı.

BİLECİK (İHA) - Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı.

Düzce'de hafta sonu 18 ilden 300 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonunda yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Bilecik, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Bolu, Zonguldak, Kütahya ve Bartın illerinden yaklaşık 300 sporcu Güreş Gençler (A) Grekoromen ve serbest stil grup müsabakalarında mücadele etti.

Güreş Gençler (A) Grup Müsabakalarının 3. gününde devam eden müsabakalar sonunda serbest stilde dereceye giren sporculara madalya töreni düzenlendi.

Derece giren sporculara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile güreş grup müsabakaları sona erdi. - DÜZCE

Güreş Grup Müsabakaları Sona Erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bahçeşehir, Bilecik, Düzce, Güreş, Spor, Haber

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