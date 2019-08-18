Günün özeti

18.08.2019 18:25

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İstanbul'da sağanak yağış sonrası sel baskını

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan şiddetli yağış sonra büyük çapta maddi hasar yaşanan Eminönü ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu.

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Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.

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Kabil'de düğün salonundaki patlamada 63 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

İtalya'nın Sardinya Adası'nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı.

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Asırlardır yaşatılan gelenek: Yüzlerce koyun dereden geçirildi

Sivas'ın merkeze bağlı Çallı köyünde geleneksel koyun yıkama etkinliği gerçekleştirildi. Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında koyunlar parazitlere ve hastalıklara karşı çobanlar tarafından atalarından kalma yöntemlerle yıkandı.

(İHA)

Kaynak: İHA