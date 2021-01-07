Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
07.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:36
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|175,40
|159,50
|9,97
|Borusan Mannesmann
|32,90
|29,92
|9,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|1,31
|9,16
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|2,37
|7,59
|Bagfaş
|22,18
|20,82
|6,53
|Brisa
|23,52
|22,08
|6,52
|Otokar
|416,60
|391,80
|6,33
|İş GMYO
|2,67
|2,56
|4,30
|Deva Holding
|25,88
|25,10
|3,11
|Tekfen Holding
|18,27
|17,77
|2,81
|Mavi Giyim
|53,75
|52,30
|2,77
|Torunlar GMYO
|4,08
|3,98
|2,51
|Zorlu Enerji
|2,93
|2,86
|2,45
|Akçansa
|18,45
|18,04
|2,27
|Akbank
|7,51
|7,36
|2,04
|ASELSAN
|19,05
|18,69
|1,93
|Sasa Polyester
|21,46
|21,06
|1,90
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,22
|3,16
|1,90
|Doğan Holding
|3,30
|3,24
|1,85
|Halk GMYO
|3,35
|3,29
|1,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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