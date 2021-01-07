Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

07.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:36
Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre175,40159,509,97
Borusan Mannesmann32,9029,929,96
İhlas Gayrimenkul1,431,319,16
Emlak Konut GMYO2,552,377,59
Bagfaş22,1820,826,53
Brisa23,5222,086,52
Otokar416,60391,806,33
İş GMYO2,672,564,30
Deva Holding25,8825,103,11
Tekfen Holding18,2717,772,81
Mavi Giyim53,7552,302,77
Torunlar GMYO4,083,982,51
Zorlu Enerji2,932,862,45
Akçansa18,4518,042,27
Akbank7,517,362,04
ASELSAN19,0518,691,93
Sasa Polyester21,4621,061,90
Yapı ve Kredi Bankası3,223,161,90
Doğan Holding3,303,241,85
Halk GMYO3,353,291,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Oğuzhan Koç Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:36:26. #1.15#
title