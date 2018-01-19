Güneydoğu'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Suriye ve Irak üzerinden gelen toz zerrecikleri Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'da etkili oluyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, güney ve güneydoğu yönlerinden zaman zaman orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

Bölgede etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla adeta çamur haline dönüştü. Toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Mardin'de gün geceye dönüştü

Mardin başta olmak üzere özellikle Suriye sınırına yakın yerleşim birimlerinde toz bulutu nedeniyle hava kızıl renge büründü. Görüş mesafesinin azalması üzerine sürücüler araçlarının farlarını yaktı.

Bu nedenle Mardin'de bazı veliler çocuklarının dışarı çıkmasına izin vermeyerek okuldan karneyi kendileri aldı. Velilerden Hasan Özsoy, havanın aşırı tozlu ve görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı çocuklarını okula getirmediğini söyledi.

Daha önce de toz bulutuyla karşılaştıklarını fakat bugüne kadar bu yoğunlukla karşılaşmadıklarını aktaran Özsoy, "İlk defa bu kadar yoğun görüyoruz." dedi.

Nusaybin ilçesinde de görüş mesafesinin düşmesi üzerine belediye sokak lambalarını açtı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara maske dağıtıldı.

Mardin'de 1 gün tatil

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin bugün izinli sayılacak.

Öte yandan, toz bulutu nedeniyle İzmir-Mardin seferini yapan uçak, Diyarbakır Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Ankara-Mardin uçuşları da aynı nedenle karşılıklı olarak iptal edildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların tozdan çok etkilendiğine işaret ederek "Özellikle kalp ve solunum hastalığı bulunanlar ile hamile ve çocukların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması uygun olacaktır." dedi.