Güneydoğu'da Robotik Teknoloji ile İlk Üretim

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üretimi yapılacak bir fabrikada, robotik teknoloji kullanılacak. Güneydoğu Anadolu'da robotik teknolojinin ilk kez kullanılacağı fabrikada, 70 kişi istihdam edilecek.

Avrupa'da yaşayan girişimci vatandaşların bir araya gelerek 10 milyon liraya kurduğu güneş paneli fabrikası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 2'nci etabında son teknolojiyle üretime başladı. Fabrikanın yönetim kurulu başkanlığını yapan Salih Açığ, 4 yıllık bir araştırma ve incelemenin ardından fabrikayı birlikte kurdukları girişimciler adına konuştu. Açığ, 40 yıldan beri Almanya'da yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Babamız, 1960'lı yılların sonunda Almanya'ya gitmiş. Bir çift öküz, ya da bir başlık parası kazanıp dönmek istemiş. Ama dönmemiş ve bizleri de yanlarına almışlar. Bizler de gönül bağı ile hasretle bağlı olduğumuz coğrafyaya dönmek için hep gurbetlik yaşadık. 4 bin kilometreyi arabayla Bingöl'e gelir, hasret giderirdik. Avrupa'da belli bir olgunluğa ulaşıp, ticari zihniyetle memlekete dönerek, nasıl faydalı bir evlat olabiliriz diye çalışma yaptık. Arkadaşlarımızla konuştuk. Sonra bir grup arkadaşla birlikte Ankara'ya gelip ekonomistlerle görüştük. Ankara'da Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi Bey ile görüştük. Sayın bakanımız bize çok destek verdi, imkanları anlattı, ekip gönderdi, elemanları Avrupa'ya gönderdi. Biz de gideriz, yatırım yaparız, ama hangi sektörde yatırım yaparız diye düşündük. Buradaki insanların en iyi yaptığı işlere rakip olmama gibi bir kararlılığımız vardı. Katma değer sağlama gibi bir niyetimiz vardı. Onun için Avrupa'da yenilenebilir enerji konusunda bir hayli gelişmeler elde edilmişti. Biz de olaya hakimdik, bölgeye gidelim, örnek olabilecek bir yatırım yapalım istedik. Teknolojik, işletim anlayışı, kalite boyutuyla bir farklılık yaratmak istedik. İşte insanların, 'yurt dışına gittiler, gezdiler kendi bilgi birikimlerini bölgede yatırıma dönüştürmek istediler' gibi düşünsün istedik. Kısacası vefa borcumuzu ödemek istiyoruz" dedi.

Dört yıldan beri bölgeye sık sık gelerek, araştırma ve inceleme yaptıklarını anlatan Açığ, şunları söyledi:

"Önce araştırma yaptık, kalifiye elaman bulabilir miyiz diye. Yeni bir teknolojiyi kullanabilecek elemen konusunda endişemiz vardı. Almanya'dan gelen uzman ekiplerimiz sürekli bir eğitim çalışması yürüttü ve netice itibariyle çok uzman bir ekip oluştu. Fabrikanın farklı özelliği var, hassas bir ürün olduğu, hücrelerin mikronik, milimetrelik bir kalınlıkta olmasına rağmen fabrikanın yüzde 80'i otomatiktir. İnsanın bakışı, kalite kontrolü çok daha önemlidir. İnsanın bu özelliğinden yararlanmak istedik. Bazı bölümlerde insanlar çok daha iyi yapıyor. 30-40 yıllık ömrü var güneş panelinin. Ful otomatik sistemle çalışıyoruz. Türkiye genelinde ilk 4 firma, bizim uyguladığımız teknoloji ile çalıştığını söyleyebiliriz. Yüzde 80 ful otomatik çalıştığı için 3 vardiya olacak. Yani 60-70 kişi istihdam edilecek. Diyarbakır stratejik konumdadır. Yenilenebilir enerjide sadece paneli üretip satmayı düşünürseniz, pazar sıkıntısı yaşarsınız. Ama, bizim konseptimiz çok farklı. Coğrafik olarak Diyarbakır'ı tercih etmemizin baş nedeni Ortadoğu ülkelerinin merkezinde olmasa da hedef kitlemiz ve ürünü verebileceğimiz Irak var, yarın öbür gün İran, Suriye var. Avrupa ve Amerika var. Aldığımız sertifikalar dünyanın her tarafında ihraç yapabileceğiz. Mevcut standart panel dışındaki panelleri de üretebileceğiz. İşin sadece ekonomik boyutunu düşünmüyoruz. İnsana yatırım, toplumun eğitimi ve gelişimi konusunda bir farkındalık yapmak istiyoruz. Ürünü üretirken, üniversite ve buradaki sanayici arkadaşlarla diyalog içerisindeyiz."

Fabrikanın 21 dönümlük alanda, 3 bin metrekarelik kapalı alanda kurulduğunu ifade eden Açığ, "İşin başında olduğumuz için bu teknik donanımı olan insanlardan oluşmasına özen gösterdik. Teknisyen ve üstünde teknolojik eğitim ve birikimli arkadaşlarla işe başladık. Fabrika, 10 milyon euraya mal oldu" dedi.

Alman teknolojisini Diyarbakır'a getirdiklerini ifade eden Açığ, "Makinelerimiz, sistemimiz birbiriyle diyalog içerisinde. Yüksek teknoloji, yüksek bilgisayar çağının entegre olduğu 4.01 teknolojisiyle üretim yapıyoruz" diye konuştu.

- Diyarbakır