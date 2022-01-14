Güney Kore, Kuzey'in "tanımlanamayan" bir füze fırlattığını açıkladı - Haberler
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Güney Kore, Kuzey'in "tanımlanamayan" bir füze fırlattığını açıkladı

Güney Kore, Kuzey'in
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru "tanımlanamayan" bir füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru "tanımlanamayan" bir füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, fırlatmaya dair detay verilmedi.

Bir haftadan biraz uzun bir süre içerisinde üçüncü test olduğu kaydedilen son füze denemesi, ABD'nin, Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve 1 Rus ile Rusya merkezli 1 firmayı yaptırım listesine almasından günler sonra geldi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin sesten 10 kat daha hızlı olduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

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AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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