Gündoğmuş Güneycik'te su sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gündoğmuş Güneycik'te su sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi'nin yıllardır süregelen içme suyu sorununu sona erdirdi.

Gündoğmuş Güneycik'te su sevinci
09.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:55

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi'nin yıllardır süregelen içme suyu sorununu sona erdirdi. Kuzpınarı mevkiindeki haneler suya kavuştu.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi'nde içme suyu temini için yeni sondaj açıldı. Açılan yeni kaynaktan bölgedeki Kuzpınarı mevkiinde ikamet eden vatandaşlara da içme suyu sağlandı. Bunun için Kuzpınarı mevkiine 5 ton kapasiteli bir içme suyu deposu kurularak bölgede ikamet eden vatandaşlara sağlıklı içme suyunu ulaştırdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız Güncel
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar...
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Coşkun Sabah Bergüzar Korel
Spor Podolski Okan Buruk Tamer Tuna Serdar Gürler İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Gündoğmuş Güneycik'te su sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 14:05:46. #1.14#
title