Gündem Özeti / 2 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)?

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına, Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika Töreni'ne ve sağlık merkezinin temel atma merasimine katılacak.

(Bursa/11.00/13.00/14.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ve Fenerbahçe arasında oynanacak maçı izleyecek Kaya, karşılaşma öncesi açıklamada bulunacak.

(İstanbul/10.30/Kayseri/20.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yapımı tamamlanan 101 okul ve 59 okulun spor salonlarının toplu açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, JW Marriot Otel'de düzenlenecek Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı'nda konuşacak.

(Ankara/09.00)

2- TÜİK, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenecek "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'ndeki eylemlerle ilgili 65 sanığın yargılanması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Samandıra Gişeleri'ndeki eylemlere ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, biri firari 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

FETÖ'nün Pamukkale Üniversitesi yapılanması davasında eski rektör Hüseyin Bağcı'nın da aralarında bulunduğu 115 sanığın yargılanması, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Denizli/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Kayserispor ile Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta, Adanaspor-Samsunspor ve Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Adana/Gaziantep/18.00)

3- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonunun konferans salonunda yapılacak.

(Ankara/14.30)

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