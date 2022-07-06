Yalova'da mısır tarlalarında ekili 1128 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Yalova'da mısır tarlalarında ekili 1128 kök kenevir ele geçirildi

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
Yalova'da mısır tarlalarında ekili 1128 kök kenevir ele geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mısır tarlalarına ekili 1128 kök kenevir ele geçirildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mısır tarlalarına ekili 1128 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy'e bağlı Kılıç köyündeki mısır tarlalarına kenevir ekildiği bilgisine ulaştı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda F.Y. ve T.B'ye ait ev ile mısır tarlalarında yapılan aramada, 1128 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 29 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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