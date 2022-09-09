Xi, Askeri Rütbe Terfi Törenine Katıldı
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BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Halkın Kurtuluş Ordusu Kuzey Harekat Alanı Komutanlığı komutanı Wang Qiang'ı general rütbesine terfi ettirmek için düzenlenen törende şeref belgesi sunan Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, 8 Eylül 2022.
BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Halkın Kurtuluş Ordusu Kuzey Harekat Alanı Komutanlığı komutanı Wang Qiang'ı general rütbesine terfi ettirmek için düzenlenen törende şeref belgesi sunan Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, 8 Eylül 2022. Tören, Merkez Askeri Komisyonu tarafından Beijing'de düzenlendi. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel