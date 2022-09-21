Van haberi: Van'da belediyelerden üreticilere sıvat desteği

Gelen Van haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesince hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar, kırsal bölgelerdeki mahallelerde belirlenen alanlara yerleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesince hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar, kırsal bölgelerdeki mahallelerde belirlenen alanlara yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesinde meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacının karşılanması amacıyla sıvatlar hazırlandı.

Belediye ekiplerince belirlenen bölgelere taşınan sıvatlar, kullanıma hazır hale getirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilin küçük ve büyükbaş hayvancılık bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Aydın, şunları aktardı:

"Büyükşehir Belediyemizin ürettiği sıvatların belediyemiz ile birlikte özellikle kırsal mahallelerde hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin rahat ve temiz bir ortamda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde tüm kırsal mahallelerimizde bu hizmetin gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyoruz."