Vali Doğan, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Doğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran'dan bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını tercih eden Doğan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Saklı", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı karesini seçti.

Doğan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi dolayısıyla bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafına oy verdi.

Geçen yıl hem ülke hem bölgede farklı gelişmelerin yaşandığını anlatan Doğan, 2024'ün sonlarında Suriye'de meydana gelen gelişmeler sonucunda ülkenin güney sınırlarındaki yeni oluşumun Türkiye'nin kazanımı olarak gündeme geldiğini ifade etti.

Doğan, fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getirerek, "Her biri birbirinden farklı ortamları, anları yakalamış. Çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Anadolu Ajansını kutluyorum. Her yıl yapılan bu etkinliğin çalışan arkadaşlarımıza da motivasyon olduğunu düşünüyorum. Her bir kare birbirinden güzel. Hem çeken hem de dereceye giren arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.