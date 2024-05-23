Üsküdar'da silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, Üsküdar'da bir kafede saat 20.00 sularında iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini duyurdu.