Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Midibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Bozkuş köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale sonuçsuz kaldı. Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Uşak'ta midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

S.B. (46) yönetimindeki 64 HO 1180 plakalı midibüs, merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Şahin Uğur (24) idaresindeki 64 ADC 243 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Jandarma trafik Uşak Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title