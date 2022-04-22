ÜMRANİYE'DE SOKAKTA KAYAN İŞ MAKİNESİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

ÜMRANİYE'de, freninin tutmadığı iddia edilen iş makinesi, yokuş aşağıya kayarak park halindeki araçlara çarptı. Altına bir otomobili alıp yaklaşık 40 metre kayan iş makinesi, bir binaya ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ TARTIŞMASI YAŞANDI

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel