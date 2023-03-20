Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan bir Çek gönüllü çatışmada öldü

Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan Çek gönüllü savaşçının, Donbass'da meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna saflarında savaşan bir Çek vatandaşının çatışmalarda ağır yaralandığını, daha sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel de bir basın toplantısında, hayatını kaybeden Çek gönüllünün yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bakanlık, savaşın başladığından bu yana 2 Çek vatandaşının çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu arada Çekya Dışişleri Bakanlığı, hükümete, başka ülkelerde vatandaşlığı bulunan, çifte vatandaş Rus ve Belaruslulara vize verilmesinin durdurulması önerisinde bulundu.

Bakanlığın hem Rus hem de ikinci bir ülke vatandaşı olan veya hem Belarus hem de ikinci bir ülke vatandaşı olan kişilere vize verilmesinin durdurulması yönündeki önerisinin çarşamba Bakanlar Kurulunda ele alınacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının arından, Çekya hem Rus hem de Belarus vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.