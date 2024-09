Ukrayna Bağımsızlık Günü Kutlamasında Savaşın Etkileri Vurgulandı

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda; "Şubat 2022'den bu yana binlerce eğitim tesisi hasar gördü veya tahrip edildi. 6 binden fazla sivil saldırıya uğradı. Rusya, 600 Ukraynalı çocuğu öldürdü ve bin 600'ünü yaraladı. Her şeye rağmen hayattayız ve savaşıyoruz, karşılık veriyoruz. Pes etmiyoruz ve her zamankinden daha güçlüyüz" dedi.

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyonda Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan ile eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülentç Arınç da bulundu.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. Bağımsızlığın Ukraynalılar için çok şey ifade ettiğini ve bunun varlıklarının özü olduğunu belirten Büyükelçi Bodnar, şöyle konuştu:

"Rusya hala devam eden bir savaş başlattı. Moskova, cephede saldırılarını sürdürüyor, şehirlerimizi vuruyor, masum insanları öldürüyor. Neredeyse bin gündür çocuk hastanelerinin, rehabilitasyon merkezlerinin, enerji santrallerinin ve elektrik şebekelerinin sürekli bombalandığına şahit oluyoruz. Rusya sistematik olarak Ukraynalıları karanlığa sürüklemeye çalışıyor.

Şubat 2022'den bu yana binlerce eğitim tesisi hasar gördü veya tahrip edildi. 6 binden fazla sivil saldırıya uğradı. Rusya, 600 Ukraynalı çocuğu öldürdü ve bin 600'ünü yaraladı. Her Rus saldırısından sonra binlerce şehir ve kasabamızda elektrik kesintileri yaşanıyor. Her şeye rağmen hayattayız ve savaşıyoruz, karşılık veriyoruz. Pes etmiyoruz ve her zamankinden daha güçlüyüz.

Ukrayna'ya adanmış her türlü yardım, destek veya dayanışma için minnettarız. Her birinize teşekkür ederiz. Türkiye yıl boyunca bize destek oldu. Şu anda Ankara ve Antalya'da 250 Ukraynalı yetim çocuğa gerekli tüm bakım ve yardım sağlanıyor.

Başkan Zelenski Mart ayında önemli görüşmeler için Türkiye'yi ziyaret etti. Çok sayıda görüşme yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Haziran ayında İsviçre'de düzenlenen Birinci Barış Zirvesi'ne katılımını takdir ediyor ve Türkiye'ye bildiriye katıldığı için teşekkür ediyoruz. Hepinizden, hala bunu düşünen başkentlere Zirve Bildirisi'ne katılmalarını ve savaşı durdurmak için bir çaba daha göstermelerini rica ediyoruz. Türkiye'nin Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanması ve gıda güvenliği ayağına öncülük etmesi için katılımını sürdüreceğine güveniyoruz.

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Uluslararası Kırım Platformu Zirvesi'ne hitap etti. Kırım'ın Ukrayna'nın olduğunu ve uluslararası hukukun Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini gerektirdiğini açıkça ifade etti.

Önde gelen Türk savunma sanayi şirketleri ile iş birliğimizi sürdürüyor ve ortaklığımıza değer veriyoruz.

Neredeyse 3 yıldır buradayım. Çok şey yapıldı, yapılması gereken çok şey var. Büyük ihtimalle bu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak bu görev süremdeki son resepsiyonum olacak. Türkiye'den ayrılabilirim ancak Türkiye'nin benim kalbimde ayrı bir yeri olacak."

Işıkhan: Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ediyor

Ukrayna'nın Bağımsızlığı'nın 33'üncü yıl dönümünü kutlayan Bakan Işıkhan ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Komşumuz, stratejik ortağımız ve dostumuz olan Ukrayna'nın kalbimizde çok özel bir yeri vardır. Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Ukrayna ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. 2011 yılında ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkardık. Bugün, on yıldan fazla bir süre sonra, ülkelerimiz arasındaki işbirliği benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Özellikle son birkaç yıldır, işbirliğimiz geniş bir yelpazede ivme kazanmıştır. Serbest Ticaret Anlaşması'nın onay sürecinin tamamlanmasıyla ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir boyuta taşınacağına inancımız tamdır. Stratejik ortaklığımız çerçevesinde Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde de aktif rol almayı umuyoruz.

Ukrayna'da halihazırda varlık gösteren ve önemli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip Türk müteahhitlik firmalarının bu zorlu süreçte büyük katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve dostluğun uzun vadede giderek güçleneceğinden hiç şüphemiz yoktur. Vatandaşlarımız adına Sayın Büyükelçi'ye ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin tüm çalışanlarına, Türk-Ukrayna ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınması yönündeki değerli katkılarından ötürü çok teşekkür ederim.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için, uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Ukrayna'da, daha güvenli ve müreffeh koşullar altında bu özel günü kutlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimizle tebrik ettiğimizi belirterek sözlerime son vermek istiyorum. Ülkelerimiz arasında daha yakın, güçlü ve sağlam bir stratejik ortaklık geliştirilmesi temennisiyle en içten dileklerimi sunuyorum."