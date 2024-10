Tusaş'a Terör Saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Kuruluşlarına Tepki: "Son Dönemde Medyamız Bu Tür Hadiselerde Çok Kötü Bir Sınav Veriyor"

(İSTANBUL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından ardından medya kuruluşlarının yaptığı yayınlara tepki gösterdi. Erdoğan, "Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'da ki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir, mazur ve makul görülebilir hiçbir yanı yoktur. Milletin, memleketin devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının rating yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılış programına katıldı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kast eden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye, 85 milyon vatandaşının top yekün kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basirete de hamd olsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak. En sonunda kandan beslenen terör baronlarını geri dönüp vuracaktır.

TUSAŞ'ta ki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin her ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'ta ki terör hedeflerini yok ederek kat ve kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayi çalışanlarımız da saldırıdan hemen sonra hainlere inat 'daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz' diyerek. Bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunu göstermişlerdir. İstiklal Marşımızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Teröre meydan okuyan TUSAŞ personelimizin şahsında bu millet yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını, alçakları yurduna asla uğratmayacağını dost düşman herkese ilan etmiştir. Değerli dostlar burada şu gerçeğin altını çiziyorum. Biz bu kalleşliklerin arkasında ki niyetin ne olduğunu çok net göremiyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin de ne olduğunun da gayet farkındayız. Aynı şekilde basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin, kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine musade etmeyeceğiz.

"Türkiye, cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden daha büyüktür"

Türkiye düşmanlarının ülkemizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle, Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir. Bugüne kadar terörle mücadelemizi çok katmanlı, elimizin altında bulunan araçları, bütün imkanları kullanarak yürüttük. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz. Hedeflerimizden kopmayacağız. Kardeşliğimizden, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz.

Ortada hiçbir sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık yazan müstehvilerin heveslerini yine kursaklarına bırakacağız. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Çağrımıza uygun bir biçimde kardeşlik ekseninde, birbirine kenetlenen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Medyaya tepki...

Ancak burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler maalesef bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır. Bakınız, hiçbir otokontrolün, hiçbir ahlaki değerin ve denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir kenara bırakıyorum. Çünkü orası söz konusu Türkiye olduğunda, terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüştürülmüş durumda. Batı'da bir terör eylemi gerçekleştirildiğinde gösterdikleri hassasiyetin, ülkemize geldiğinde esirgendiğini şimdiye kadar defalarca tecrübe ettik. Artık onlardan tutarlı, ilkeli, vicdanlı bir duruş beklemiyoruz. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu, çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz, kendi yazılı ve görsel medyamızdır. Son dönemde, medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'ta ki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir, mazur ve makul görünebilir hiçbir tarafı yoktur. Milletin, memleketin devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının rating yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Tabi görüntüleri filtresiz bir şekilde milletin huzuruna boca edenler ne kadar büyük yanlışın içerisindeyse bu görüntüleri servis edenlerse devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermektedir. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı yürütülen mücadelenin top yekün ve çok boyutlu bir mücadele olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz."