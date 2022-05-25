Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan - Haberler

Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan
AA - Güncel
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Uydunun fırlatılma anları Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
Uydunun fırlatılma anları Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Transporter 5 görevi kapsamında Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
AA / Güncel