Türk Wushu Kungfu Şampiyonuna Filistin'den Kudüs Nişanı

İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edildi ve "Kudüs Şövalyesi" unvanı verildi.

Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen nişan takdim törenine Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Mahmud Muhammed er-Recub, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan katıldı.

"Ukrayna konusunda böyle bir şey olsa kimse madalyasını elinden almazdı"

Törende konuşan er-Recub, Akyüz'ün Türk insanının Filistin davası konusundaki duruşunun temsilcisi olduğunu ve yapmış olduğu hareketle herkese örnek teşkil ettiğini söyledi.

Er-Recup, Filistin davasının Türk halkı için de milli bir dava olduğunu bildiklerini belirterek, tüm yardımları için müteşekkir olduklarını kaydetti.

Akyüz'ün davranışının ahlaklı bir sporcu olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren er-Recup, "Pek çok başarıya sahip olan genç kardeşimiz terbiyesini, insani ve ahlaki bakış açısını ortaya koydu. Filistin halkına yönelik yapılan soykırıma 'hayır' dedi. Bu onun ahlakını gösterdi. Ama maalesef sporda bile bazı taraflar siyasi davranıyor. Ukrayna konusunda böyle bir şey olsa kimse madalyasını elinden almazdı." ifadelerini kullandı.

Er-Recup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin halkı adına Akyüz'e Kudüs Nişanı'nı takdim ettiklerini ve Kudüs Şövalyesi unvanını verdiklerini duyurdu.

Filistin topraklarındaki tüm spor faaliyetlerinin İsrail'in baskısı sebebiyle askıya alındığını anlatan er-Recup, Akyüz'ün elde ettiği başarının ve ortaya koyduğu davranışın bütün Filistin halkı tarafından takdir edildiğini dile getirdi.

Akyüz, Filistin yönetimine ve halkına teşekkür etti

Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonu Akyüz, kendisini söz konusu nişana ve unvana layık gördükleri için Filistinli yönetimine ve halkına teşekkürlerini sundu.

Bu ödülün kendisi için Avrupa veya dünya şampiyonluklarından çok daha kıymetli olduğunu söyleyen Akyüz, "Benim şampiyonluklarımın herhangi bir tanesi orada vefat eden, öldürülen küçük çocukların tek bir damla kanından daha önemli değil." diye konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mesajını okumasının ardından Kudüs Nişanı ve Kudüs Şövalyesi unvanının verildiğine ilişkin Filistin devletinin yayınladığı genelge Akyüz'e takdim edildi.

Şampiyonluğu iptal edilmişti

Türk wushu kungfu sporcusu Akyüz, Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu.

Akyüz, şampiyonluk kürsüsünde Filistin bayrağı açarak geleneksel dabke dansı yapmıştı.

Katıldığı turnuvalarda 6 şampiyonluğu bulunan Necmettin Erbakan Akyüz hakkında, WKFE tarafından İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama karşı gösterdiği tepki sebebiyle soruşturma başlatılmış ve yürütülen soruşturmanın ardından şampiyonluğu iptal edilmişti.

Soruşturmaya cevaben Akyüz, "Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kendimle gurur duyuyorum, pişman değilim ve fırsatım olursa yine yaparım. Beni cezalandırabilirsiniz, şampiyonluklarımı elimden alabilirsiniz. Umurumda değil, spor kariyerimin sonunu riske atarak bunu yaptım." ifadelerini kullanmıştı.