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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

10 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.06.2024 00:00:00

Tamir Tarihi: 10.06.2024 15:00:00

Detay: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi no:3 önü Asfalt çökmesinden dolayı yapılacak çalışmaya istinaden 100 lük şebeke hattında su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Beşevler mahallesi, Mebus evleri mahallesi üst Kotları

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.06.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 10.06.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 10.06.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 10.06.2024 17:00:00

Detay: cumhuriyet mahallesi küpçü sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: küpçü sokak ve çevresi

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